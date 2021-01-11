Перед поединком с Анже, который запланирован на 16 января, в тренировочный лагерь парижан вернулся Неймар. Правда, в лазарете команды все же остаются несколько игроков.

Неймар и Мбаппе не попали в символическую сборную первого круга Лиги 1

Звезда ПСЖ получил повреждение в матче против Лиона (0:1) еще 13 декабря – хавбек соперников в жестком подкате снес бразильца, а тот покидал поле на носилках. К счастью, Неймару удалось избежать перелома, он отделался лишь повреждением голеностопа.

К слову, в текущем сезоне Лиги 1 лидер ПСЖ провел 7 матчей, в которых трижды забил и четыре раза ассистировал. Команда Почеттино расположилась на 2 строчке турнирной таблицы.

"Звільнення Тухеля – дурість, вибір Почеттіно – ризик. ПСЖ залишається смішним суперклубом