Некоторые игроки "горняков" получили неожиданную поддержку от одного из величайших бразильских футболистов в истории.

Перед важным матчем с Бешикташем некоторых игроков Шахтера вдохновил известный бразильский футболист Неймар, сообщает PlaySpor со ссылкой на журналиста Серкана Аккойна.

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По информации источника, Неймар пообщался с бывшим партнером по команде и нынешним тренером горняков Ардой Тураном, а затем лично обратился к Алиссону, Кевину и Эгиналду, чтобы подбодрить их перед игрой. В результате все трое отметились забитыми мячами в поединке против турецкого клуба.

Напомним, что в первом матче второго раунда квалификации Лиги Европы Шахтер сенсационно одолел Бешикташ на выезде со счетом 4:2. Ответная игра запланирована на 31 июля.

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