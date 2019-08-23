Неймар в Реал: есть фактор, который отпугивает Мадрид

Мадридский Реал беспокоит травматичность бразильца. ПСЖ хочет отпустить игрока именно в столицу Испании.

Реал хочет перехватить у Барселоны бразильского нападающего ПСЖ Неймара. Однако, по информации Marca, есть один нюанс, который заставляет "бланкос" вести себя сдержанно.

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Дело в том, что на Сантьяго Бернабеу обеспокоены частыми травмами футболиста. За 2 года в Париже Неймар получил два серьезных повреждения и пропускал длительную часть сезона.

Сам парижский клуб настроен отпустить футболиста именно в Мадрид, а не в Барселону.

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