"В Барсе ему дали четкий план. Его игра была чище, хотя тогда он пытался обводить соперников еще больше. Его задача состояла в том, чтобы взломать оборону, изменить ситуацию и передать мяч главному – генералу Месси. Ему удавалось так хорошо, что это стало альтер эго Неймара.

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В Париже же ему дали ключи и позволили делать все, что захочет. В какой-то момент Неймара просто потеряли. Он большой игрок, нечего сказать, но сейчас он стал избалованным сопляком, который руководит всем", – приводит слова Сиссе Mundo Deportivo.

Добавим, что в мае Неймар подписал с ПСЖ новый контракт, который рассчитан до лета 2025 года. Позже клуб на правах свободного агента пригласил и Лионеля Месси.

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