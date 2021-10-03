"Неймар в ПСЖ стал избалованным сопляком, который руководит всем": финалист ЛЧ напомнил бразильцу годы "служения" Месси
Бывший полузащитник ПСЖ и Монако (доходил до финала ЛЧ 2003/04) Эдуард Сиссе обвинил Неймара в пренебрежительном отношении к столичному клубу.
"В Барсе ему дали четкий план. Его игра была чище, хотя тогда он пытался обводить соперников еще больше. Его задача состояла в том, чтобы взломать оборону, изменить ситуацию и передать мяч главному – генералу Месси. Ему удавалось так хорошо, что это стало альтер эго Неймара.
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В Париже же ему дали ключи и позволили делать все, что захочет. В какой-то момент Неймара просто потеряли. Он большой игрок, нечего сказать, но сейчас он стал избалованным сопляком, который руководит всем", – приводит слова Сиссе Mundo Deportivo.
Добавим, что в мае Неймар подписал с ПСЖ новый контракт, который рассчитан до лета 2025 года. Позже клуб на правах свободного агента пригласил и Лионеля Месси.
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