Неймар в очередной раз пострадал от французских болельщиков – имя бразильца рядом с названием порноролика

Нападающий ПСЖ Неймар в очередной раз попал в немилость французских болельщиков в матче 10-го тура Лиги 1 против Ниццы.

Фанаты Ниццы вывесили баннер: "Неймар – Отей: две девушки, один стакан" на матче 10-го тура чемпионата Франции против ПСЖ, сообщает RMC.

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Болельщики Ниццы, скорее всего, сравнили бразильца с популярным французским актером Даниэлем Отеем. Что касается фразы "Две девушки, один стакан", то это название бразильского короткометражного порноролика.

Напомним, ПСЖ победил Ниццу (4:1) и продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 24 очка.

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