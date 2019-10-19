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Неймар в очередной раз пострадал от французских болельщиков – имя бразильца рядом с названием порноролика

10:20 105 Читати українською
Неймар в очередной раз пострадал от французских болельщиков – имя бразильца рядом с названием порноролика
Неймар / Reuters

Нападающий ПСЖ Неймар в очередной раз попал в немилость французских болельщиков в матче 10-го тура Лиги 1 против Ниццы.

 

Фанаты Ниццы вывесили баннер: "Неймар – Отей: две девушки, один стакан" на матче 10-го тура чемпионата Франции против ПСЖ, сообщает RMC.

ПСЖ легко разгромил Ниццу, которая доигрывала поединок вдевятером

Болельщики Ниццы, скорее всего, сравнили бразильца с популярным французским актером Даниэлем Отеем. Что касается фразы "Две девушки, один стакан", то это название бразильского короткометражного порноролика.

Напомним, ПСЖ победил Ниццу (4:1) и продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 24 очка.

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ПСЖ ПСЖ Ницца Ницца Франция Ницца - ПСЖ Неймар Неймар футбольные фанаты
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