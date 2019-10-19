Неймар в очередной раз пострадал от французских болельщиков – имя бразильца рядом с названием порноролика

Англия — 11:50 53
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Ярмоленко поразил легенду Вест Хэма – от украинца ожидают продолжения феерии в матче с Эвертоном
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Шахтер разбил Колос: дубли Тайсона и Мораеса, 11-матчевая победная серия и 13 очков преимущества над ДинамоУкраина — 18 окт 443
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Кризовий МЮ першим відбере очки у Ліверпуля? Сульшер може зробити подвиг або повторити долю МоуріньюАнглия — 18 окт 274
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Евро-2020: где состоятся матчи, как и когда приобрести билеты на поединки сборной Украины и сколько они стоятЕвро-2020 — 18 окт 1133
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Вихованець Барселони залякує Шахтар в ЛЧ: топовий дриблер Європи, який "знищив" Маліновського, а тепер летить в ХарківЛига чемпионов — 18 окт 1395