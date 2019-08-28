Неймар в Барселону: встреча между клубами завершилась неудачей – директор каталонцев рассказал о дальнейших планах

Трансферная сага имени Неймара продолжается. Клубы проведут очередную попытку осуществить трансфер до закрытия трансферного окна.

Встреча между представителями ПСЖ и Барселоны, которая прошла вчера в Париже, не приблизила осуществление трансфера Неймара, сообщает Sport.es.

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Барселону представляли Эрик Абидаль, Хавьер Бордас и Оскар Грау. Однако им не удалось договориться с Леонардо и Джамалом Бурасом (адвокатом Презедента ПСЖ).

Как сообщалось ранее, Барселона предложила за бразильца 170 млн евро, тогда как парижане хотели получить 100 млн, а также права на Усмана Дембеле и Нельсона Семеду.

После встречи спортивный директор Барселоны Хавьер Бордас заявил, что в переговорах появился оптимизм: "Соглашения еще не достигнуто. Мы до сих пор ведем переговоры и думаю, что стали ближе к трансферу Неймара".

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