Неймар в Барселону: ПСЖ поставил каталонцам ультиматум – Реал и Ювентус ожидают решения "блаугранас"

Трансфер форварда ПСЖ Неймара в Барселону под большим вопросом из-за условия, которое поставили парижане каталонском клуба.

ПСЖ установил дату, до которой Барселона может сделать предложение по Неймару, иначе парижане продадут бразильца в Реал, информирует RAC1.

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Отмечается, что каталонцы уже подготовили 170 млн евро за бразильца. ПСЖ требует, чтобы Барселона сделала предложение до ближайшей пятницы в полдень или парижане перейдут к варианту с Реалом.

Добавляется, что Барселона и Неймар обижены друг на друга. Бразилец считает, что "блаугранас" могли бы больше постараться в переговорах, а каталонцы ожидали, что форвард объявит о своем трансфере именно в каталонский клуб.

Отметим, что Реал и Ювентус ожидают решения этой ситуации. Мадридский клуб является вторым претендентом на бразильца, ведь ПСЖ находится в плохих отношениях с Барселоной и желает продать свою звезду главному конкуренту "сине-гранатовых".

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