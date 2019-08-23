toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
ЭСПАНЬОЛ - ЗАРЯ НЕЙМАР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ТРАНСФЕРЫ

Неймар в Барселону: ПСЖ поставил каталонцам ультиматум – Реал и Ювентус ожидают решения "блаугранас"

17:40 147 Читати українською
Неймар в Барселону: ПСЖ поставил каталонцам ультиматум – Реал и Ювентус ожидают решения "блаугранас"
Неймар / Reuters

Трансфер форварда ПСЖ Неймара в Барселону под большим вопросом из-за условия, которое поставили парижане каталонском клуба.

ПСЖ установил дату, до которой Барселона может сделать предложение по Неймару, иначе парижане продадут бразильца в Реал, информирует RAC1.

Неймар в Барселону: каталонский клуб поставил ультиматум бразильцу

Отмечается, что каталонцы уже подготовили 170 млн евро за бразильца. ПСЖ требует, чтобы Барселона сделала предложение до ближайшей пятницы в полдень или парижане перейдут к варианту с Реалом.

Добавляется, что Барселона и Неймар обижены друг на друга. Бразилец считает, что "блаугранас" могли бы больше постараться в переговорах, а каталонцы ожидали, что форвард объявит о своем трансфере именно в каталонский клуб.

Отметим, что Реал и Ювентус ожидают решения этой ситуации. Мадридский клуб является вторым претендентом на бразильца, ведь ПСЖ находится в плохих отношениях с Барселоной и желает продать свою звезду главному конкуренту "сине-гранатовых".

Большой блеф vs Серьезное дело: французские и испанские медиа разошлись в оценках трансферной саги Неймара

blog_ava
Калиниченко: Не удивлюсь, если увижу Ракицкого в футболке сборной Украины, но буду при этом огорчен
00:15
701
Теги
Трансферы Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид ПСЖ ПСЖ Франция Трансферы Барселоны Трансферы Реал Мадрид Трансферы ПСЖ Неймар в Барселону Неймар Неймар Ювентус Ювентус
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
36
мин
Гранада
21:00
Севилья
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук