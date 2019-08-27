Неймар в Барселону: ПСЖ озвучил каталонцам встречное предложение – испанская делегация отправилась в Париж

Трансферная сага имени Неймара продолжается. Впрочем, даже сегодня сериал, который успел надоесть едва ли не всем, может получить развязку.

Барселона настолько мечтает о возвращении Неймара, что даже несмотря на прохладные взаимоотношения с ПСЖ, не теряет оптимизма. Сегодня утром делегация "блаугранас" отправилась в Париж для переговоров о переходе скандального бразильца. Встреча запланирована на 12 часов по местному времени, сообщает RAC1.

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Ожидается, что именно сегодняшний день станет решающим в переговорах. Среди делегатов Барселоны присутствует генеральный директор Оскар Грау, а также Эрик Абидаль, Андре Кюри и Хавьер Бордас.

ПСЖ не исключает варианта с уходом Неймара, но выдвинул Барселоне встречные требования – по данным Le Parisien, парижане оценивают трансфер бразильца минимум в 250 млн евро. 100 из них французы хотят получить деньгами, а частью соглашения должны стать Нелсон Семеду и Усман Дембеле. Оба не спешат покидать Барселону, но француз последней своей выходкой с травмой и неявкой на медобследование положил конец терпению руководства клуба.

По данным обоих французских СМИ, именно сегодняшний день является едва ли не определяющим относительно будущего скандального форварда. Напомним, в текущем сезоне Неймар не сыграл за ПСЖ ни минуты.

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