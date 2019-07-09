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Неймар в Барселону: Леонардо подтвердил желание бразильца покинуть ПСЖ

09:30 140 Читати українською
Неймар в Барселону: Леонардо подтвердил желание бразильца покинуть ПСЖ
Неймар / ФК ПСЖ

Спортивный директор ПСЖ Леонардо сообщил, что Неймар действительно хочет покинуть клуб.

"Неймар может уйти, если он найдет клуб, готовый сделать нам предложение, и оно устроит все стороны. Он хочет уйти, но в футболе бывает так, что сегодня человек говорит одно, а завтра – другое. Это удивительно, но это так.

Неймар заявил руководству ПСЖ, что хочет покинуть клуб, – СМИ

Неофициальные контакты с Барселоной по Неймару были. Они сказали, что хотят купить его, но мы ответили, что не продаем. Предложение должно поступить от Бартомеу, а пока мы не видим, что Барселона действительно настроена приобрести его", – сказал Леонардо Le Parisien.

Ранее сообщалось, что бразилец собирается вылететь в Испанию в поисках дома и подписания контракта с "блаугранас". Также он не появился на первой тренировке ПСЖ в рамках предсезонных сборов.

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