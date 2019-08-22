Неймар в Барселону: каталонский клуб поставил ультиматум бразильцу

Форвард ПСЖ Неймар может перейти в Барселону при интересном условии.

Неймар должен заявить ПСЖ, что хочет перейти именно в Барселону, передает Sport.es.

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Отмечается, что каталонский клуб передал это условие бразильцу и его отцу через посредников.

Таким образом Неймар должен продемонстрировать, что на самом деле хочет вернуться именно в Барселону, а не просто перейти в клуб, который предложит ему выгодные финансовые условия.

Ранее сообщалось, что ПСЖ уже отклонил несколько предложений каталонцев с включением в соглашение по Неймара некоторых своих игроков.

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