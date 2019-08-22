toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ЭСПАНЬОЛ - ЗАРЯ НЕЙМАР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ТРАНСФЕРЫ

Неймар в Барселону: каталонский клуб поставил ультиматум бразильцу

12:52 62 Читати українською
Неймар в Барселону: каталонский клуб поставил ультиматум бразильцу
Неймар / Reuters

Форвард ПСЖ Неймар может перейти в Барселону при интересном условии.

Неймар должен заявить ПСЖ, что хочет перейти именно в Барселону, передает Sport.es.

ПСЖ отклонил грандиозное предложение Реала – обмен Неймара на 100 миллионов евро, Бейла, Хамеса и Наваса

Отмечается, что каталонский клуб передал это условие бразильцу и его отцу через посредников.

Таким образом Неймар должен продемонстрировать, что на самом деле хочет вернуться именно в Барселону, а не просто перейти в клуб, который предложит ему выгодные финансовые условия.

Ранее сообщалось, что ПСЖ уже отклонил несколько предложений каталонцев с включением в соглашение по Неймара некоторых своих игроков.

Большой блеф vs Серьезное дело: французские и испанские медиа разошлись в оценках трансферной саги Неймара

blog_ava
Навас попросил Реал отпустить его в другой клуб, – Marca
08:24
475
Теги
Трансферы Барселоны Трансферы ПСЖ Неймар в Барселону Неймар Неймар Барселона Барселона ПСЖ ПСЖ Испания Трансферы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
53
мин
Эспаньол
22:00
Заря
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук