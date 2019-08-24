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Неймар в Барселону: каталонцы сомневаются в трансфере бразильца – в гонке за звездой новый фаворит

10:49 208 Читати українською
Неймар в Барселону: каталонцы сомневаются в трансфере бразильца – в гонке за звездой новый фаворит
Неймар / Reuters

Руководство Барселоны не уверено в успешном завершении трансфера нападающего ПСЖ Неймара.

Руководство Барселоны считает, что форвард ПСЖ Неймар в итоге выберет Реал вместо каталонского клуба, передает AS.

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Барселона сообщила Неймару, что он должен официально заявить о своем желании перейти в "сине-гранатовых". Однако до сих пор форвард так и не выполнил пожелание Барселоны.

По информации издания, в совете директоров каталонцев начинает заканчиваться терпение, и они предполагают, что Неймар, скорее всего, окажется в Реале, который также ведет борьбу за 27-летнего игрока.

Добавим, что ПСЖ уже отклонил несколько предложений Барселоны насчет бразильского форварда.

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