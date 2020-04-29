Неймар в Барселону: экс-наставник ПСЖ надеется на возвращение бразильца в Испанию

Бывший главный тренер парижан Унаи Эмери поддерживает потенциальный трансфер Неймара в Барселону.

Напомним, Неймар перешел в ПСЖ за 222 млн евро летом 2017 года. Барселона уже второй год подряд пытается вернуть форварда, но не может согласовать трансфер с руководством парижан.

Бывший тренер французов Унаи Эмери, который как раз возглавлял команду на момент перехода бразильца, считает, что Неймару следует вернуться в Барселону.

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"Наличие таких игроков, как Неймар, сделает чемпионат Испании сильнее. Конечно, он ведет звездный образ жизни, который не всем нравится. Но у него доброе сердце – Неймар может стать лучшим в мире. Для меня было честью работать с ним.

Я бы тоже с удовольствием вернулся в Примеру, поскольку не работал там 4 года", – цитирует Эмери Mundo Deportivo со ссылкой на Eurosport.

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