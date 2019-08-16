Неймар в Барселону: испанцы хотели включить Видаля в соглашение

Барселона хотела отправить в ПСЖ хавбека Артуро Видаля в обмен на Неймара.

Барселона хотела включить двух игроков в соглашение с ПСЖ по Неймару, сообщает Le Parisien. Это Филипе Коутиньо и Артуро Видаль.

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Кроме этого "блаугранас" готовы были заплатить 60 млн евро, чтобы вернуть свою бывшую звезду на Камп Ноу. Неймар защищал цвета Барсы с 2013 по 2017 годы.

Сам ПСЖ не хочет отпускать бразильца в Барселону и предпочитает мадридскому Реалу.

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