Неймар в Барселону: игроки "блаугранас" стремились помочь клубу в трансфере бразильца необычным способом

Форвард ПСЖ Неймар мог оказаться в Барселоне при непосредственной помощи игроков каталонского клуба.

Игроки Барселоны стремились помочь осуществить трансфер Неймара в каталонский клуб, передает Diario Sport.

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По информации издания, некоторые из футболистов предлагали добавить свои собственные средства для перехода Неймара. Руководство Барселоны не приняло это предложение к рассмотрению.

Напомним, ПСЖ запросил за бразильца 150 млн евро, а также Ивана Ракитича, Жан-Клера Тодибо и Усмана Дембеле в аренду.

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