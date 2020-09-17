Горячмие игроки ПСЖ получили свои приговоры по мотивам матча против Марселя.

Форвард ПСЖ Неймар и его партнер Леандро Паредес получили два матча дисквалификации и еще один условно, сообщает официальный сайт местного чемпионата.

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Хуже дела у защитника парижан Лайвена Курзава, который пропустит 6 поединков.

Напомним, в матче 3-го тура Лиги 1 ПСЖ на своем поле уступил Марселю со счетом 0:1. В конце встречи между Неймаром и Альваро Гонсалесом возник конфликт, который спровоцировал массовую драку на поле. По версии звездного бразильца, Альваро оскорблял его расистскими выкриками.

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