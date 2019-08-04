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Неймар уверен в переходе в Барселону – каталонцы пытаются договориться с ПСЖ

10:44 103 Читати українською
Неймар уверен в переходе в Барселону – каталонцы пытаются договориться с ПСЖ
Неймар / ФК ПСЖ

Барселона и ПСЖ возобновили переговоры по трансферу Неймара.

Сериал с уходом Неймара из ПСЖ продолжается. Барселона все еще настроена вернуть 27-летнего нападающего, который летом 2017-го со скандалом сменил Испанию на Париж за 222 млн евро.

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В настоящее время вполне реальным вариантом является переход Неймара в Барселону на правах годичной аренды с правом выкупа следующим летом. Одним из решающих факторов является желание самого форварда, который любой ценой настроен сменить клуб, сообщает Sport.es.

ПСЖ осознает стремление Неймара покинуть Францию, поэтому все же разблокировал переговоры с каталонцами, хотя еще несколько дней назад трансфер выглядел маловероятным.

Ожидается, что уже на следующей неделе клубы могут серьезно продвинуться в переговорах, поскольку 10 августа ПСЖ начнет чемпионат Франции 2019/20. Вероятно, именно к этой дате все решится, а Барселона и окружение Неймара настроены очень оптимистично. Сам нападающий готов даже пойти на уменьшение зарплаты и уверен, что будет играть на Камп Ноу.

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