Неймар унизил игроков Реймса, отдав пас ягодицами

Форвард ПСЖ Неймар придумывает новые забавы, когда оппоненты уже не могут сопротивляться на футбольном поле.

Матч Реймс – ПСЖ (0:3) в полуфинале Кубка французской лиги запомнился не только голами, но и очередной выходкой бразильца.

Неймар проголодался во время матча Кубка Франции – Мбаппе спас звездного одноклубника

Неймар, находясь в окружении двух оппонентов, одним касанием переправил мяч дальше. Однако самый дорогой футболист мира сделал это не ногой или головой, а ягодицами, показав всю серьезность своего отношения к игрокам Реймса и к игре в целом.

К слову, в решающем матче за Кубок французской лиги ПСЖ встретится с Лионом (4 апреля).

Клуб Примеры нагло покупал матчи, но все равно вылетел: экс-игрок Барселоны лично передавал деньги