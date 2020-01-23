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Неймар унизил игроков Реймса, отдав пас ягодицами

15:31 119 Читати українською
Неймар унизил игроков Реймса, отдав пас ягодицами
Неймар / Твиттер ПСЖ

Форвард ПСЖ Неймар придумывает новые забавы, когда оппоненты уже не могут сопротивляться на футбольном поле.

Матч Реймс – ПСЖ (0:3) в полуфинале Кубка французской лиги запомнился не только голами, но и очередной выходкой бразильца.

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Неймар, находясь в окружении двух оппонентов, одним касанием переправил мяч дальше. Однако самый дорогой футболист мира сделал это не ногой или головой, а ягодицами, показав всю серьезность своего отношения к игрокам Реймса и к игре в целом.

К слову, в решающем матче за Кубок французской лиги ПСЖ встретится с Лионом (4 апреля).

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