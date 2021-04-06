"Проблема была еще в прошлом матче, который состоялся в Париже. Но в тот раз эпизод не так разошелся в медиа.

Неймар продолжил свою истерику после матча против Лилля – едва не началась драка

Я ничего не делал. После фола судья свистнул, и Неймар атаковал меня. Я упал. Он попытался отобрать у меня мяч и ударил рукой меня в подбородок. И я был удален по неизвестной причине.

В тоннеле он сказал вещи, которые мне не понравились. Он даже бросил мне в лицо пластырь. Что он сказал? Я даже не знаю, но в этом точно ничего хорошего не было. Это часть игры. Потом мы пошли к своим раздевалкам, и конфликт затих.

Я уважаю каждого игрока. Для меня нет разницы, Неймар это или кто-то еще. Но я думаю, что другие тоже должны проявлять уважение. Мы должны уважать друг друга, мы коллеги. Этого Неймару и не хватает. Немного уважения", – цитирует Джало L’Équipe.

Напомним, в конце встречи ПСЖ – Лилль арбитр матча удалил обоих игроков за драку на поле. После 31-го тура Лиги 1 "доги" опережают парижан на три очка.

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