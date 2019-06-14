Неймар только шлепал девушку по ее же согласию – новые подробности дела бразильца об изнасиловании

Полиция Сан-Паулу провела очередной допрос форварда ПСЖ Неймара по скандальному делу об изнасиловании.

На допросе Неймар снова признался, что у него были интимные отношения с истицей. Бразилец подчеркнул, что во время инцидента хлопал свою "пассию", но только по ее же просьбе, сообщает Globo.

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Во время второй встречи с девушкой 27-летний форвард получил пощечину от "жертвы", после чего покинул гостиничный номер, заявил полиции бразилец.

Напомним, ранее модель Наджила Триндаде обвинила Неймара в изнасиловании. По ее словам, футболист якобы изнасиловал ее 15 мая в парижском отеле.

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