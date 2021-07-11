Форвард сборной Бразилии Неймар был очень рад победе своего бывшего партнера по Барселоне Лионеля Месси в финале Копа Америка-2021.

Во время празднования игроков сборной Аргентины победы на Копа Америка Неймар подошел поздравить Лео Месси с долгожданным триумфом в составе национальной команды.

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Игроки довольно долго обнимались, обменявшись теплыми словами. Месси даже немного оттолкнул своих партнеров по "альбиселесте", которые на радостях чуть не напрыгнули на него с Неймаром.

Отметим, что Аргентина победила в Копа Америка впервые с 1993 года, обыграв Бразилию в финале. Единственным голом во встрече отличился Ди Мария, принеся для своей страны 15-й Кубок Америки.

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