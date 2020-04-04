Неймар сыграл в футбол со своими собаками – любимцы стали свидетелями эпичного фейла бразильца

Форвард ПСЖ Неймар пытается поддерживать форму вместе со своими любимцами во время паузы в футболе.

Неймар сыграл в футбол на футбольном поле на своем дворе со своими собаками, чем поделился на своей странице в Instagram.

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Сначала Ней отвлек любимцев, после чего подхватил футбольный мяч. Интересно, что бразилец не смог попасть в пустые ворота с первой попытки. Однако, во второй раз Неймар уже был точен.

К слову, в нынешнем сезоне Лиги 1 Неймар провел 15 матчей, в которых отметился 13-ю голами и 6-ю ассистами.

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