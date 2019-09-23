Неймар-спасатель в видеообзоре матча Лион – ПСЖ – 0:1

Пари Сен-Жермен минимально одолел Лион в центральном матче 6-го тура французской Лиги 1. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Франция, Лига 1, 6-й тур

Лион – ПСЖ – 0:1

Гол: Неймар, 87

Лига 1: Неймар снова принес победу ПСЖ на последних минутах, Лилль и Ренн сыграли вничью

Парижане владели инициативой на протяжении всего матча, однако имели ощутимые проблемы с реализацией. В конце концов, во второй раз подряд в рамках чемпионата судьбу матча ПСЖ решил индивидуальный гений Неймара. Бразилец под занавес матча получил пас от Ди Марии в штрафной, качнул двух защитников и отправил мяч в дальний угол ворот – Антони Лопеш был бессилен.

ПСЖ – Реал: проект Зидана на грани краха, королевский матч Ди Марии и его свиты, провал Куртуа