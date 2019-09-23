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Неймар-спасатель в видеообзоре матча Лион – ПСЖ – 0:1

08:45 54 Читати українською
Неймар-спасатель в видеообзоре матча Лион – ПСЖ – 0:1
Неймар / ФК Пари Сен-Жермен

Пари Сен-Жермен минимально одолел Лион в центральном матче 6-го тура французской Лиги 1. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

 

Франция, Лига 1, 6-й тур

Лион – ПСЖ – 0:1

Гол: Неймар, 87

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Парижане владели инициативой на протяжении всего матча, однако имели ощутимые проблемы с реализацией. В конце концов, во второй раз подряд в рамках чемпионата судьбу матча ПСЖ решил индивидуальный гений Неймара. Бразилец под занавес матча получил пас от Ди Марии в штрафной, качнул двух защитников и отправил мяч в дальний угол ворот – Антони Лопеш был бессилен.

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Источник: MEGOGO
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Видеоновости Лион - ПСЖ Неймар Неймар Лион Лион ПСЖ ПСЖ Франция
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