ПСЖ расписал ничью с Монако (1:1) в рамках 4-го тура Лиги 1. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Монегаски открыли счет после обрезки Месси в середине поля и долгое время удерживали преимущество. ПСЖ создавал много моментов, но отыграться никак не удавалось.

ПСЖ впервые в сезоне потерял очки, расписав ничью с Монако – результативная обрезка Месси, гол ценой травмы

Наконец, Неймару удалось заработать пенальти. В этот раз публичной ссоры за право выполнить удар с 11-ти метров не было – Килиан Мбаппе уступил. Бразилец подошел к мячу и остроумно обыграл голкипера, установив окончательный счет.

После матча Кристофф Гальтье все же заметил, что это была единичная акция, и главным пенальтистом ПСЖ остается французский форвард. "Иерархия такова, что Мбаппе – номер один, а Неймар – номер два. Сегодня Килиан с удовольствием поздравил Неймара. Так и должно быть", – отметил специалист.