Неймар составил свою команду мечты

Лионель Месси и Неймар / Фото из соцсетей

Нападающий сборной Бразилии и ПСЖ Неймар рассказал, с кем хотел бы сыграть в одной команде.

Идеальная команда Неймара состоит не из классических 11 человек, а только с 5-ти.

"Моя команда мечты – Месси, Дани Алвес, Тьягу Силва и Габриэл Жезус", – цитирует Неймара издание AS.

Неймар ответил на критику в его адрес из-за многочисленных падений на футбольном поле

Пятый игроком нападающий сборной Бразилии "скромно" назвал себя.

Напомним, Неймар со сборной Бразилии дошел до 1/4 финала чемпионата мира-2018, где потерпели поражение от сборной Бельгии (1:2). В итоге бельгийцы завоевали бронзу Мундиаля.

Известный теннисист смешно спародировал Неймара на Уимблдоне