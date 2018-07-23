toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
УКРАИНА U-19 - ТУРЦИЯ U-19 ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЧ АНДРЕЙ ЛУНИН ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ

Неймар составил свою команду мечты

20:32 225 Читати українською
Неймар составил свою команду мечты
Лионель Месси и Неймар / Фото из соцсетей

Нападающий сборной Бразилии и ПСЖ Неймар рассказал, с кем хотел бы сыграть в одной команде.

Идеальная команда Неймара состоит не из классических 11 человек, а только с 5-ти.

"Моя команда мечты – Месси, Дани Алвес, Тьягу Силва и Габриэл Жезус", – цитирует Неймара издание AS.

Неймар ответил на критику в его адрес из-за многочисленных падений на футбольном поле

Пятый игроком нападающий сборной Бразилии "скромно" назвал себя.

Напомним, Неймар со сборной Бразилии дошел до 1/4 финала чемпионата мира-2018, где потерпели поражение от сборной Бельгии (1:2). В итоге бельгийцы завоевали бронзу Мундиаля.

Известный теннисист смешно спародировал Неймара на Уимблдоне

Теги
Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Франция Габриэл Жезус Габриэл Жезус Тиагу Силва Тиагу Силва Дани Алвес Дани Алвес Лионель Месси Лионель Месси Неймар Неймар
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
30
мин
Астана
17:00
Митьюлланд
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук