Неймар сомневается в переходе в Реал, – СМИ

Нападающий Пари Сен-Жермен Неймар сомневается в переходе в мадридский Реал.

26-летний форвард сборной Бразилии сомневается в правильности момента для перехода в Реал, выиграл четыре Лиги чемпионов за пять лет. По мнению Неймара, на него будет оказываться очень большое давление в Мадриде после таких громких побед, сообщает El País.

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Источник в компании Nike сообщил, что бразилец еще в феврале дал указание разработать линию одежды, приуроченную к переходу в Реал, Однако 28 мая он потребовал остановить работу.

"Конечно, Неймар сомневается, что сейчас не самое подходящее время, чтобы ехать в Мадрид после трех подряд побед в Лиге чемпионов. Он размышляет.

Неймар надеется, что его позиции укрепятся, если он выиграет чемпионат мира. Тогда он сможет перейти в Реал без такого серьезного давления", – сказал представитель Nike.