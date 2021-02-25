Неймар сохраняет шанс сыграть в матче Лиги чемпионов против Барселоны
Восстановление нападающего ПСЖ Неймара проходит быстрыми темпами.
Бразилец сегодня уже выполнял легкие пробежки на тренировочной базе, сообщает Le Parisien.
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Неймар 11 февраля получил травму приводящей мышцы в матче против Кана. Ожидалось, что звезда ПСЖ пропустит около 4 недель и не будет играть в обоих поединках 1/8 Лиги чемпионов против Барселоны. Впрочем, теперь его шансы помочь партнерам в ответном матче (10 марта) выглядят вполне реальными. На финишную прямую реабилитации также вышли Ди Мария и Бернат.
Напомним, ПСЖ на выезде раздавил Барселону и без Неймара – 4:1 с хет-триком Килиана Мбаппе.
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