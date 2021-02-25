Бразилец сегодня уже выполнял легкие пробежки на тренировочной базе, сообщает Le Parisien.

ПСЖ поборется с Барселоной за Вейналдума

Неймар 11 февраля получил травму приводящей мышцы в матче против Кана. Ожидалось, что звезда ПСЖ пропустит около 4 недель и не будет играть в обоих поединках 1/8 Лиги чемпионов против Барселоны. Впрочем, теперь его шансы помочь партнерам в ответном матче (10 марта) выглядят вполне реальными. На финишную прямую реабилитации также вышли Ди Мария и Бернат.

Напомним, ПСЖ на выезде раздавил Барселону и без Неймара – 4:1 с хет-триком Килиана Мбаппе.

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