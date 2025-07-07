Нападающий Сантоса и сборной Бразилии Неймар сообщил о рождении дочери.

Неймар ответил хейтерам: "Мое имя останется в истории"

Радостной новостью поделилась в соцсетях его возлюбленная – инфлюенсерка Бруна Бьянкарди. Она родила девочку, которую назвали Мел. Это второй общий ребенок пары – ранее у них родилась дочь Мави. Также у Неймара есть еще двое детей от других женщин: сын Дави Лукка и дочь Хелена.

"Наша Мел сделала жизнь слаще. Пусть Бог тебя оберегает", – написала Бруна под первыми фото с новорожденной.

Пара уже опубликовала трогательные кадры из больницы, на которых позируют вместе с новорожденной девочкой.

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