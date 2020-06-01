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Неймар снова шокирует цветом своих волос – фото гламурного бразильца

15:55 81 Читати українською
Неймар снова шокирует цветом своих волос – фото гламурного бразильца
Неймар / Reuters

Нападающий ПСЖ Неймар вынужден развлекать себя экспериментами со стилем, поскольку сезон во Франции уже завершился.

Бразилец в Instagram показал образ, состоящий только из розовых вещей.

Неймар поиздевался над собственным сыном, который продемонстрировал полное отсутствие футбольного таланта

Для целостности картины Неймар покрасил и волосы, правда, в оттенок несколько бледнее. Похожий стиль Неймар имел в начале 2020 года, а теперь снова решил повторить эксперимент.

Напомним, ПСЖ стал чемпионом Франции в сезоне 2019/20, который решили завершить досрочно. Во всех турнирах Неймар провел 22 матча и смог отличиться 18 голами и 10 ассистами.

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Публикация от ene10ta Érre neymarjr (@neymarjr)

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