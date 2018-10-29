Неймар снова расстался с Бруной Маркезини

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар снова дал повод СМИ говорить о себе. На этот раз по личным причинам – форвард уже в третий раз прекратил отношения с бразильской актрисой и моделью Бруной Маркезини.

Неймар и бразильская модель Бруна Маркезини снова не вместе. После нескольких месяцев отношений пара рассталась, сообщает AS.

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Некоторые СМИ называли причиной расставания пары разные политические взгляды, однако сама Маркезини это опровергла. По словам девушки, они с Неймаром приняли такое решение обоюдно, поскольку отношения пары приблизились к критической черте из-за большого расстояния – Бруна живет и работает в Бразилии, лишь изредка посещая футболиста.

Последний раз пару видели вместе после матча Лиги чемпионов ПСЖ – Црвена Звезда, который завершился победой парижан со счетом 6:1.

Интересно, что это уже третье расставание форварда ПСЖ и Маркезини. Первый этап их отношений продолжался в 2012-2014 годах, а второй – в 2016-2017 гг.

Напомним, в последнее время активно ходят слухи о возможном возвращении Неймара в Барселону.