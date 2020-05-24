Неймар снова признался в любви к Барселоне – видео, которое не понравится ПСЖ

Форвард ПСЖ Неймар продолжает ностальгировать по времени проведенному в каталонском клубе.

Неймар не теряет возможности еще раз публично намекнуть, как он скучает по своему бывшему клубом.

Сетьен заявил о желании тренировать Неймара

На этот раз на официальной странице звездного бразильца в Twitter появилось видео с 11-го тура Ла Лиги сезона 2015/16. Тогда Барселона разгромила Вильярреал (3:0), а Неймар отметился дублем. Один из голов тогдашнего форварда каталонцев получился очень эффектным.

Напомним, Неймар в 2017-м перебрался из Барсы в ПСЖ за рекордные 222 млн евро. После этого бразилец неоднократно говорил, что хотел бы вернуться в каталонский клуб.

Кінець епохи захмарних зарплат – Лунін, Мессі та інші зірки чемпіонату Іспанії отримали дуже погані новини