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Неймар снова признался в любви к Барселоне – видео, которое не понравится ПСЖ

00:15 4 Читати українською
Неймар снова признался в любви к Барселоне – видео, которое не понравится ПСЖ
Неймар / Фото Marca

Форвард ПСЖ Неймар продолжает ностальгировать по времени проведенному в каталонском клубе.

Неймар не теряет возможности еще раз публично намекнуть, как он скучает по своему бывшему клубом.

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На этот раз на официальной странице звездного бразильца в Twitter появилось видео с 11-го тура Ла Лиги сезона 2015/16. Тогда Барселона разгромила Вильярреал (3:0), а Неймар отметился дублем. Один из голов тогдашнего форварда каталонцев получился очень эффектным.

Напомним, Неймар в 2017-м перебрался из Барсы в ПСЖ за рекордные 222 млн евро. После этого бразилец неоднократно говорил, что хотел бы вернуться в каталонский клуб.

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Теги
Видеоновости Испания Неймар в Барселону Неймар Неймар Барселона Барселона ПСЖ ПСЖ
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