Вингер мадридского Реала Родриго рассказал о планах своего звездного партнера по сборной по завершении карьеры после ЧМ-2022.

Долгое время идут разговоры о том, что чемпионат мира в Катаре будет последним для тридцатилетнего Неймара. За пять месяцев до старта Мундиаля подогрел слухи своим заявлением Родриго.

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"Ней сказал мне: "Я ухожу из сборной, 10-й номер твой". Даже не знал, что ему ответить. Я был смущен, смеялся и не мог правильно высказаться. Как он отреагировал? Просто. Он рассмеялся", – цитирует вингера Marca .

Напомним, Неймар надевает футболку сборной Бразилии с 2010 года, в ней он наиграл 119 поединков (74 гола и 51 результативная передача). На ЧМ-2022 "селесао" будут играть в группе со Швейцарией, Сербией и Камеруном.