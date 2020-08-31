"Я остаюсь в ПСЖ в следующем сезоне! С амбициями снова сыграть в финале Лиги чемпионов, и на этот раз выиграть его. Меня вдохновляет возможность войти в историю клуба – я люблю выигрывать титулы, особенно после сложных матчей. Мне нравится идея того, чтобы мое имя было занесено в учебники истории моего клуба.

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Это моя единственная мысль, потому что самое главное – выиграть Лигу чемпионов с моими товарищами по команде. Меня не интересуют индивидуальные награды, а только крупные коллективные цели", – приводит слова Неймара Paristeam.

Напомним, ПСЖ в сезоне 2019/20 собрал все внутренние трофеи, но в финале Лиги чемпионов проиграл Баварии (0:1). Контракт Неймара с клубом рассчитан до лета 2022 года.

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