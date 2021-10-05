Нападающий ПСЖ Неймар не смог не прокомментировать проблемы с Facebook и другими социальными сетями, которые возникли по всему миру.

"Только выходные Цукерберга и мои прошли не так, как надо, или еще у кого-то?" – спросил Неймар в своем твиттере.

Мбаппе, Неймара и Верратти заметили на праздновании дня рождения горячей французской модели

Таким образом, бразилец решил пошутить не только над исполнительным директором Facebook Марком Цукербергом и тем, что почти все социальные сети перестали быть доступными по всему миру, но и над собой – бразилец известен своей любовью к шумным вечеринкам.

К слову, в текущем сезоне Неймар сыграл в 7 матчах за ПСЖ, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

"Согласен бегать, когда Месси ходит пешком": Мбаппе – о новой иерархии в ПСЖ, конфликте с Неймаром и трансфере в Реал