Неймар может пополнить список звездных потерь сборной Бразилии перед матчами квалификации на чемпионат мира 2022 года.

Форвард ПСЖ не смог завершить тренировку "селесао" из-за проблем со спиной.

"Он не достоин уважения": обидчик Неймара боится выходить из дома, считает себя жертвой и разоблачил бразильца

Тяжесть повреждения Неймара пока неизвестна, информирует ESPN. Медштаб сборной Бразилии будет пристально следить за состоянием главной звезды команды. Существует большой риск, что он пропустит стартовый матч квалификации чемпионата мира против Боливии, который состоится уже в пятницу.

Заметим, что потери бразильцев не ограничиваются Неймаром. Габриэл Жезус (Манчестер Сити) и Алиссон (Ливерпуль) также травмированы и даже не прилетели в расположение "селесао".

"Демарш" Мессі, бомби Челсі, зміни в Барселоні не на користь Зінченка, Реал дивує – головне про трансфери літа 2020