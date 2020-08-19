Неймар рискует пропустить финал Лиги чемпионов

После победы над РБ Лейпциг бразилец обменялся футболками с защитником соперников Марселем Хальстенбергом. УЕФА рекомендует воздержаться от таких действий, чтобы избежать лишних рисков заражения коронавирусjv, информирует Sun.
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Существует незначительная вероятность, что Неймар даже пропустит финал Лиги чемпионов. Протокол УЕФА не предусматривает дисквалификации за обмен футболками, но звезду ПСЖ могут принудительно закрыть на 12-дневный карантин. Финальный поединок состоится значительно раньше – 23 августа.
Напомним, сегодня (19 августа) будет сыгран второй полуфинал между Лионом и Баварией, где определится соперник ПСЖ.
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