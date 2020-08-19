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Неймар рискует пропустить финал Лиги чемпионов

14:51 - Читати українською
Неймар рискует пропустить финал Лиги чемпионов
Неймар / Reuters

Форвард ПСЖ Неймар может столкнуться с большими проблемами из-за своей неосмотрительности.

 
Маркиньос 13’
Анхел Ди Мария 42’
Хуан Бернат 56’
13’ Маркиньос
42’ Анхел Ди Мария
56’ Хуан Бернат

После победы над РБ Лейпциг бразилец обменялся футболками с защитником соперников Марселем Хальстенбергом. УЕФА рекомендует воздержаться от таких действий, чтобы избежать лишних рисков заражения коронавирусjv, информирует Sun.

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Существует незначительная вероятность, что Неймар даже пропустит финал Лиги чемпионов. Протокол УЕФА не предусматривает дисквалификации за обмен футболками, но звезду ПСЖ могут принудительно закрыть на 12-дневный карантин. Финальный поединок состоится значительно раньше – 23 августа.

Напомним, сегодня (19 августа) будет сыгран второй полуфинал между Лионом и Баварией, где определится соперник ПСЖ.

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Теги
Марсель Марсель Хальстенберг Неймар ПСЖ ПСЖ Лига чемпионов коронавирус РБ Лейпциг - ПСЖ
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