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Неймар рискует продолжить свое "проклятие" 1/8 финала Лиги чемпионов – Тухель шокировал новостями о состоянии бразильца

00:28 39 Читати українською
Неймар рискует продолжить свое "проклятие" 1/8 финала Лиги чемпионов – Тухель шокировал новостями о состоянии бразильца
Неймар / Reuters

Участие нападающего ПСЖ Неймара в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Боруссии Дортмунд остается под вопросом.

 

Главный тренер парижан Томас Тухель выразил сомнения относительно физического состояния бразильца.

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"Я не могу заверить, что он точно будет играть против Боруссии Дортмунд (18 февраля – прим.). Мы обсудим и примем решение в пятницу, это самый поздний строк для этого. Мы не можем рисковать его здоровьем. Против Амьена его не будет, это точно", – цитирует Тухеля Goal.

Напомним, у Неймара уже сложилось своеобразное "проклятие" на матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Бразилец получил травму в первом матче против Реала в сезоне 2017/18, во втором не сыграл. Также самый дорогой футболист мира пропустил оба поединка против Манчестер Юнайтед на этой стадии в прошлом сезоне. Стоит отметить, что в обоих случаях ПСЖ вылетал из турнира.

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Теги
Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Лига чемпионов Томас Тухель Томас Тухель Боруссия Дортмунд - ПСЖ
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