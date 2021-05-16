Нападающие ПСЖ Неймар и Килиан Мбаппе решили отвлечься от футбольных будней, разыграв друг друга во время восстановительных процедур.

Во время процедур в бассейне Неймар решил подшутить над Мбаппе. Бразилец сложил кофту, погрузил ее в воду и швырнул в своего партнера по атаке, сняв свой пранк на видео

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Килиан не растерялся и уже на следующий день эффектно отомстил Неймару. Француз намочил полотенце, подбежал к бразильцу в тренировочном зале, и бросил его прямо в лицо. Неймар не ожидал такого, поскольку что-то смотрел в телефоне, поэтому был очень шокирован таким розыгрышем.

К слову, Неймар провел 29 матчей в текущем сезоне в составе ПСЖ, отметившись 16 голами и 10 ассистов. Мбаппе же сыграл в 44 встречах во всех турнирах, записав в свой актив 39 мяча и 10 результативных передач.

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