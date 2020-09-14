Матч третьего тура чемпионата Франции завершился со счетом 1:0 в пользу провансальцев. В конце игры произошла массовая драка, в результате которой 5 игроков увидели перед собой "красный свет". Форвард ПСЖ Неймар ударил Гонсалеса в голову, а позже обвинил испанца в проявлениях расизма.

ПСЖ – Марсель – видеообзор резонансного дерби, которое завершилось массовой дракой

Игрок Марселя тоже не оставил такое заявление без ответа, оставив в своем твиттере саркастический пост, призвав Неймара научиться проигрывать. Однако Ней не угомонился и в реплаях во второй раз обидел Гонсалеса.

"Ты – не мужчина, если не можешь признать свою ошибку, поражения – это часть спорта. Оскорбления и расизм в нашей жизни. Нет, я не согласен. Я не уважаю тебя, ты безхарактернний! Признайся, что ты сказал самом деле, чувак... Будь мужчиной! Расист", – написал Неймар.

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