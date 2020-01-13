Неймар рассыпался в комплиментах фанатам ПСЖ, которые в начале сезона готовы были разорвать бразильца

Нападающий ПСЖ Неймар признался, что сильно изменил свое отношение к болельщикам команды.

"Мой переход в ПСЖ остается одним из лучших решений в моей карьере. То, как меня приняли болельщики, было просто замечательно. Думаю, наши отношения прогрессируют.

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Все знают, что произошло летом, но это в прошлом. Сегодня я – игрок ПСЖ, я продолжаю играть здесь и отдаю все свои силы. ПСЖ может провести великолепный сезон. У нас прекрасные болельщики, я ничего не имею против них, наоборот. У меня есть большое уважение к ним. Я надеюсь, что они будут поддерживать и снова помогут нам. Хочу, чтобы они продолжали делать то, что они делают на трибунах, и на поле я отдамся на 100 процентов", – цитирует Неймара Goal.

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Напомним, в начале сезона болельщики парижан неоднократно унижали бразильца, бросая в него мусор и выкрикивая бранные обиды. Таким образом они демонстрировали свое недовольство желанием игрока покинуть клуб ради возвращения в Барселону.

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