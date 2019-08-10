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Неймар рассматривает возможность трансфера в Реал ради ухода из ПСЖ – клубы ведут активные переговоры

10:30 91 Читати українською
Неймар рассматривает возможность трансфера в Реал ради ухода из ПСЖ – клубы ведут активные переговоры
Неймар / Global Look Press

Форвард ПСЖ Неймар откровенно желает покинуть французский клуб.

Неймар рассматривает все возможности покинуть ПСЖ этим летом, информирует Marca.

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Одним из реальных претендентов на скандального бразильца стал мадридский Реал. Президент "сливочных" Флорентино Перес находится в прекрасных отношениях как с эмиром Катара, так и с президентом ПСЖ Насером Аль-Хелаифи, а потому трансфер не выглядит невыполнимой. Отмечается, что руководство парижан также не прочь избавиться от Неймара.

Как отмечает AS, в Париже не противухода Неймара в Реал, ведь бразилец получит шанс перезагрузить карьеру, после чего в следующем году его можно будет продать дороже. Впрочем, официального предложения от мадридцев пока не поступало, но стороны уже ведут активный диалог.

Напомним, этим летом Барселона активно пыталась приобрести бразильского форварда, но из-за плохих отношений с руководством ПСЖ, достичь согласия пока не удалось. Парижане требуют за Неймара не менее 222 млн евро, которые они потратили на его трансфер летом 2017 года.

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