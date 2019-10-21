Неймар рассказал о своих отношениях с Мбаппе

Звездный нападающий ПСЖ Неймар прокомментировал атмосферу в лагере парижан.

"В этом году здесь больше людей, с которыми легче говорить и которых легче слушать. Новички – приятные люди. У нас сосредоточеные и талантливые ребята. Этот год должен стать хорошим для ПСЖ. Атмосфера здесь всегда была классной.

Неймар в очередной раз пострадал от французских болельщиков – имя бразильца рядом с названием порноролика

Важно, чтобы в команде были друзья. Всегда близкие отношения с двумя-тремя игроками. Но чтобы в команде была хорошая атмосфера, нужно находить общий язык со всеми.

Что касается Мбаппе, здесь что-то другое. Мы общаемся с ним на английском, он очень хорош. Он молодой, радостный, счастливый и прекрасный. И это не говоря о его выдающимся таланте. У нас все прекрасно и на поле, и вне его. Мы друг другу помогаем, и это влияет на команду, облегчает игру", – цитирует Неймара Otro.

22 октября ПСЖ встретится с Брюгге в рамках 3-го тура группового этапа ЛЧ. Сейчас парижане возглавляют группу A с 6-ю очками.

"Мені хотілось все покинути, на щастя, діти нічого не бачили": Мессі про намір піти з Барси та план Флорентіно Переса