Неймар рассказал о своей травме, полученной в матче с Камеруном

Нападающий сборной Бразилии Неймар, который получил травму в товарищеском матче против Камеруна, рассказал о своем повреждении.

"Мы завершили год, довольны проведенной работой. Последние игры были важными, чтобы избавиться от разочарования после неудачного выступления на ЧМ-2018.

Неймар и Мбаппе получили травмы в матчах за сборные

Мы остаемся сильными, сосредоточенными и стремимся к лучшему. Поздравляю, ребят, со всем.

Спасибо всем, кто писал мне, желая скорейшего восстановления. Думаю, моя травма не очень серьезная", – написал Неймар в Инстаграме.

Товарищеские матчи: Франция одолела Уругвай, Италия обыграла США, а Бразилия – Камерун