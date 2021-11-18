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Неймар рассказал о своей травме, полученной в матче с Камеруном

12:15 10 Читати українською
Неймар рассказал о своей травме, полученной в матче с Камеруном
Неймар / фото из соцсетей

Нападающий сборной Бразилии Неймар, который получил травму в товарищеском матче против Камеруна, рассказал о своем повреждении.

"Мы завершили год, довольны проведенной работой. Последние игры были важными, чтобы избавиться от разочарования после неудачного выступления на ЧМ-2018.

Неймар и Мбаппе получили травмы в матчах за сборные

Мы остаемся сильными, сосредоточенными и стремимся к лучшему. Поздравляю, ребят, со всем.

Спасибо всем, кто писал мне, желая скорейшего восстановления. Думаю, моя травма не очень серьезная", – написал Неймар в Инстаграме.

Товарищеские матчи: Франция одолела Уругвай, Италия обыграла США, а Бразилия – Камерун

Товарищеские матчи

Бразилия - Камерун: Вторник 20 ноября 2018

Бразилия
Матч окончен
1 : 0
Камерун
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Неймар Неймар Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Бразилия Бразилия Товарищеские матчи Бразилия - Камерун
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