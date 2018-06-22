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Неймар рассчитывает вернуться в Барселону, но ему мешает важный момент

15 июня 15:58 922 Читати українською
Неймар рассчитывает вернуться в Барселону, но ему мешает важный момент
Неймар и Хосеп Бартомеу / Фото из соцсетей

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар намерен вернуться в каталонский клуб, однако существует веская причина, которая может помешать этому.

Представители бразильского нападающего несколько дней назад связались с руководством Барселоны, чтобы обсудить возможность возвращения Неймара в каталонский клуб, сообщает издание Мarca.

На такой шаг бразилец решился после того, как Гризманн объявил, что его трансфер в Барселону не состоится и он остается в Атлетико.

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По информации издания, Барселона не может позволить себе трансфер Неймара из-за финансового фэйр-плей.

Также сообщается, что несколько игроков основного состава "блаугранас" против перехода Неймара в Реал и поддерживают, чтобы бразилец вернулся в расположение Барселоны.

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