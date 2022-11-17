"Играть с Лео и Килианом – огромное удовольствие. Месси и Мбаппе – это два великих игрока, а Лео долгое время считался лучшим в мире.

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Килиан – молодой игрок, растущий и демонстрирующий свой потенциал, и ему еще есть куда расти. Всегда прекрасно играть вместе с великими, я всегда предпочитал это, потому что шансы на победу становятся выше", – цитирует Неймара The Telegraph.

К слову, в нынешнем сезоне Неймар, Мбаппе и Месси суммарно забили за парижский клуб 46 голов (у остальной команды – всего 15) и отдали 30 результативных передач во всех турнирах.

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