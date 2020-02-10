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Неймар радикально изменил прическу – в ближайшее время никто не будет насмехаться над кудрями бразильца

22:44 27 Читати українською
Неймар радикально изменил прическу – в ближайшее время никто не будет насмехаться над кудрями бразильца
Неймар / Фото Marca

Похоже, нападающий ПСЖ Неймар уже перепробовал уже все эксперименты со своими волосами.

Всего несколько недель назад Неймар шокировал своих фанатов розовым цветом волос, а сегодня бразилец уже решился побриться налысо.

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Свой новый образ звездный форвард "засветил" в Instagram. Напомним, 27-летний игрок часто становился жертвой насмешек из-за своих причесок.

В текущем сезоне чемпионата Франции Неймар провел 14 матчей, в которых отметился 13-ю голами и 6-ю ассистами.

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