Неймар радикально изменил прическу – в ближайшее время никто не будет насмехаться над кудрями бразильца

Похоже, нападающий ПСЖ Неймар уже перепробовал уже все эксперименты со своими волосами.

Всего несколько недель назад Неймар шокировал своих фанатов розовым цветом волос, а сегодня бразилец уже решился побриться налысо.

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Свой новый образ звездный форвард "засветил" в Instagram. Напомним, 27-летний игрок часто становился жертвой насмешек из-за своих причесок.

В текущем сезоне чемпионата Франции Неймар провел 14 матчей, в которых отметился 13-ю голами и 6-ю ассистами.

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