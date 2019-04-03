Неймар провел первую тренировку после тяжелой травмы – он не играл 2,5 месяца

Украина — 19:48 3
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"Швед тероризуватиме Прем'єр-лігу і Рейнджерс, а коштує в 7 разів більше" – фанати Селтіка про розкішний матч українця
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Заря – Динамо: классные футбол и гол от хозяев, а киевляне в первом тайме шокируют беззубостьюУкраина — 19:34 38
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Від феєрії з Ярмоленком до феноменальної заміни Соля – 19-річний бомбардир перевершує Роналду та ІбруНидерланды — 16:12 509
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"Заради БАТЕ віддав усі гроші, які заробив в Одесі". Олег Дулуб – про Карпати, допомогу Димінського і прогрес КравцяИнтервью — 14:00 336