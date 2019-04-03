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Неймар провел первую тренировку после тяжелой травмы – он не играл 2,5 месяца

18:44 30 Читати українською
Неймар провел первую тренировку после тяжелой травмы – он не играл 2,5 месяца
Неймар / AFP

Нападающий французского Пари Сен-Жермен Неймар продолжает восстановление после травмы, из-за которой не играл с конца января.

В среду бразилец вернулся к тренировкам на поле, сообщает официальный твиттер ПСЖ.

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Неймар снова начал тренироваться и занимался индивидуально. Помогал 27-летнему форварду физиотерапевт. Сроки возвращения бомбардира к занятиям в общей группе пока неизвестны.

Отметим, что из-за рецидива травмы пятой плюсневой кости Неймар не играет с января. В сезоне 2018/19 бразильский нападающий провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил 20 мячей.

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Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франция
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