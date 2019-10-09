toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
СБОРНАЯ УКРАИНЫ МИЛАН УКРАИНА - ЛИТВА ЕВРО-2020 УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Неймар проведет юбилейный матч за сборную Бразилии – форвард трогательно прокомментировал будущее достижение

19:33 38 Читати українською
Неймар проведет юбилейный матч за сборную Бразилии – форвард трогательно прокомментировал будущее достижение
Неймар / Reuters

Форвард сборной Бразилии Неймар поделился эмоциями от будущего юбилейного матча за "селесао".

 

"Даже в своих самых смелых мечтах не мог рассчитывать на то, что это произойдет. Благодарю Бога за то, что позволил мне достичь этой прекрасной отметки. Завтра будет исторический день, который я запомню на всю жизнь.

Неймар показал шоу против Анже: феерические финты и технический гол на десерт

Какая честь и гордость – иметь возможность 100 раз представить свою страну", – написал Неймар в своем твиттере.

Напомним, сборная Бразилии проведет товарищеский матч против Сенегала, который станет юбилейным для Неймара. Форвард дебютировал в октябре 2010 года за "селесао", проведя до этого 99 матчей и отметившись 61 голом.

Твіттеріада. Кандидат у збірну України піддався чарам гарячої аргентинки, або Чи думав Луческу про Динамо та Карпати

blog_ava
Вест Хэм поддержал Ярмоленко перед матчами Евро-2020 против Литвы и Португалии
10:10
1182
Теги
Мир Неймар Неймар Бразилия Бразилия Бразилия - Сенегал
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
53
мин
Германия
21:45
Аргентина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук