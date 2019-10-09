Неймар проведет юбилейный матч за сборную Бразилии – форвард трогательно прокомментировал будущее достижение

Форвард сборной Бразилии Неймар поделился эмоциями от будущего юбилейного матча за "селесао".

"Даже в своих самых смелых мечтах не мог рассчитывать на то, что это произойдет. Благодарю Бога за то, что позволил мне достичь этой прекрасной отметки. Завтра будет исторический день, который я запомню на всю жизнь.

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Какая честь и гордость – иметь возможность 100 раз представить свою страну", – написал Неймар в своем твиттере.

Напомним, сборная Бразилии проведет товарищеский матч против Сенегала, который станет юбилейным для Неймара. Форвард дебютировал в октябре 2010 года за "селесао", проведя до этого 99 матчей и отметившись 61 голом.

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