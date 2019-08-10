toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР ВЕСТ ХЭМ - МАНЧЕСТЕР СИТИ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Неймар пропустит матч 1-го тура чемпионата Франции

15:28 41 Читати українською
Неймар пропустит матч 1-го тура чемпионата Франции
Неймар / Reuters

Спортивный директор ПСЖ Леонардо подтвердил, что Неймар будет отсутствовать на матче против Нима.

 

Неймар не сыграет в стартовом туре чемпионата Франции против Нима, передает слова Леонардо Marca.

Реал предложил Неймару невероятную зарплату – бразилец может стать вторым самым высокооплачиваемым игроком мира

По словам спортивного директора, переговоры о продаже Неймара немного продвинулись. При этом, Леонардо сохранил в тайне имя клуба, с которыми парижане ведут переговоры.

Напомним, этим летом в услугах Неймара заинтересована Барселона, но никак не может договориться с руководством парижан. Кроме каталонцев, бразильца также пытаются приобрести Реал и Ювентус.

75-річний дідусь, Мессі, Леонардо та цілий Катар: 14 "акторів", від яких залежить трансфер Неймара в Барселону

blog_ava
Вест Хэм – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча АПЛ – Зинченко на пороге рекорда, Ярмоленко стал жертвой конфуза
14:17
3187
Теги
Франция ПСЖ - Ним Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
мин
Кристал Пэлас
17:00
Эвертон
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук