Неймар пропустит матч 1-го тура чемпионата Франции

Спортивный директор ПСЖ Леонардо подтвердил, что Неймар будет отсутствовать на матче против Нима.

Неймар не сыграет в стартовом туре чемпионата Франции против Нима, передает слова Леонардо Marca.

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По словам спортивного директора, переговоры о продаже Неймара немного продвинулись. При этом, Леонардо сохранил в тайне имя клуба, с которыми парижане ведут переговоры.

Напомним, этим летом в услугах Неймара заинтересована Барселона, но никак не может договориться с руководством парижан. Кроме каталонцев, бразильца также пытаются приобрести Реал и Ювентус.

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