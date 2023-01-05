Неймар не решил все свои проблемы со здоровьем, которыми обзавёлся на ЧМ-2022.

Нападающий ПСЖ Неймар пропустил сегодняшнюю тренировку из-за растяжения связок лодыжки. Об этом заявил главный тренер парижан Кристоф Гальтье, сообщает Get Football News France.

ПСЖ рассматривает вариант с продажей Неймара за 100 миллионов евро – есть серьёзная причина

Это растяжение бразилец получил во время чемпионата мира, и оно требовало лечения.

Гальтье отметил, что в кубковом матче с Шатору даст шанс некоторым резервистам, ведь Лионель Месси и Килиан Мбаппе также недоступны. Также тренер отметил, что в воротах ПСЖ сыграет Кейлор Навас.

Матч Шатору – ПСЖ будет сыгран в пятницу, 6 января.

Лига 1: Ланс разнес ПСЖ, нанеся парижанам первое поражение в сезоне, Лион сенсационно проиграл Клермону