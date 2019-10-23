Неймар пропустил половину матчей в составе ПСЖ

Очередная травма нападающего ПСЖ Неймара привела к неприятному достижению бразильца в составе парижан.

Неймар пропустил ровно половину матчей ПСЖ с момента перехода в парижский клуб в августе 2017 года, сообщает ESPN FC.

Неймар впервые за 8 лет не попал в число претендентов на "Золотой мяч"

Из 126 матчей бразилец сыграл в 63 встречах, пропустив столько же. Подавляющее большинство из этих матчей Неймар пропускал из-за травм.

Напомним, ПСЖ приобрел Неймара в Барселону за рекордные 222 млн евро. Добавим, что в 63 матчах бразилец забил 55 мячей.

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